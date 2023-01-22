تخريج (33) ممرضة في أوباري ضمن برنامج تدريبي مكثف.

أوباري 21 يناير 2023 (وال) -احتفل ببلدية أوباري بتخريج الدفعة الأولى من دورة التمريض العام المقامة التي نظمها مركز “معا ننجز” بالتعاون مع منظمة المبادرة للتنمية الشاملة ومستشفى أوباري العام.

واستهدفت الدورة -التي استمرت لمدة ثلاثة اشهر – (36) متدربة، اجتازت (33) منهن الدورة بنجاح بعد استكمال متطلبات التخرج من الدورة، من بينها ورقات عمل أعدتها المتدربات.

وحضر فعاليات احتفالية التخرج عددا من مسؤولي الأقسام بالمستشفى ورئيسي هيئة التمريض وقسم الطوارئ وعدد من الممرضين الذين أشرفوا على عملية تدريب المشاركات في الدورة وعددا من نشطاء المجتمع المدني بأوباري.

وفي ختام الدورة منحت شهادات الشكر والتقدير للمدربين والعناصر الذين أشرفوا على تسيير الدورة والمؤسسات المتعاونة في تنظيمها.

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