الحزب الحاكم في نيوزيلندا يقر تولي كريس هيبكنز رئاسة الوزراء.

ويلينجتون 22 يناير 2023( وال ) – أقر حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا اختيار “كريس هيبكنز”زعيما لحزب العمال ورئيسًا للوزراء في اجتماع عقد اليوم الأحد ليحل محل رئيسة الوزراء”جاسيندا أرديرن” التي أعلنت عزمها الاستقالة، حسبما ذكر راديو نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يؤدي “هيبكينز” (44 عامًا) اليمين ليكون رئيس وزراء نيوزيلندا الحادي والأربعين، فيما من المتوقع أن تقدم “أرديرن” استقالتها رسميًا.

وكان “هيبكنز” المرشح الوحيد لهذا المنصب، ويعد تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه المنصب إجراءً شكليًا إلى حد كبير.

وسيكون “هيبكنز” رئيسًا للوزراء خلال الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في البلاد، والمقرر إجراؤها في 14 أكتوبر المقبل.

كانت “أرديرن” أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستتنحى عن منصبها بحلول 7 فبراير المقبل، وتولت المنصب في عام 2017 عن عمر 37 عامًا ، وتعد واحدة من أصغر رئيسات الحكومات في العالم.

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