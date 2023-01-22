رئيس مجلس النواب يلتقي المنسق العام لتكتل شركاء الوطن.

القبة 22 يناير 2023.م

( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة مساء السبت المنسق العام لتكتل شركاء الوطن ” فتحي العمامي ”.

وذكر مجلس النواب عبر صفحته على الفيسبوك أن اللقاء بحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية والخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن والمجهودات التي يقوم به التكتل في هذا الصدد، والملتقى الذي يعتزم التكتل إقامته بمشاركة جميع شرائح وأطياف الشعب الليبي.

يشار إلى أن تكتل شركاء الوطن يضم مُمثلين عن عدد من البلديات والأحزاب والأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء سياسيين ومترشحين للرئاسة ومجلس النواب وممثلين عن المرأة والشباب.

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