بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار.

طرابلس 22 يناير 2023 م ( وال ) – دعت بلدية طرابلس ، المواطنين إلى المشاركة بمقترحاتهم وآرائهم حول مشاريع التنمية في نطاق البلدية ، بهدف (( توجيه الإيرادات المحلية وتنفيذ الميزانية المجتمعية)) .

وطالبت البلدية في منشور نشرته عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك ” تحت شعار المواطن يشارك في إعداد ميزانية الإعمار ” أ مس السبت، المواطنين بالتواصل مع مخاتير المحلات في هذا الشأن .

وقالت إن (( هذه المشاركة تحقق الرؤية الطموح لبلدية طرابلس المركز والتي تتوافق مع تنفيذ أحكام المادة 5-6 من لائحة نظام الإيرادات المحلية)) .

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