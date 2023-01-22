ليبيا نيوز

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 يناير 2023 م ( وال ) – دعت بلدية طرابلس ، المواطنين إلى المشاركة بمقترحاتهم وآرائهم حول مشاريع التنمية في نطاق البلدية ، بهدف (( توجيه الإيرادات المحلية وتنفيذ الميزانية المجتمعية)) .

   وطالبت البلدية في منشور  نشرته عبر صفحتها بموقع  ” فيسبوك ”  تحت شعار المواطن يشارك في إعداد ميزانية الإعمار ” أ مس السبت، المواطنين بالتواصل مع مخاتير المحلات في هذا الشأن . 

وقالت إن (( هذه المشاركة تحقق الرؤية الطموح لبلدية طرابلس المركز والتي تتوافق مع تنفيذ أحكام المادة 5-6 من لائحة نظام الإيرادات المحلية)) . 

….( وال ) …. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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