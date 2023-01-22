ليبيا نيوز

الشركات المكلفة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ببلدية البوانيس تبدأ عملها .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها   22 يناير 2023   (  وال  ) – شرعت شركتا اتلاف فيرماك التركية والاشغال العامة سبها في تنفيد مشروعات البنية التحتية المرحلة الاولى المتعاقد معها في هذا المجال .

وتشمل  المشروعات المستهدفة  تجديد الخط الرئيسي للصرف الصحي والخطوط الفرعية والبالغ طوله 12 كيلو متر إضافة إلى تجديد المجمعات .

وخلال متابعته اعمال هذه الشركات اكد رئيس المجلس البلدى البوانيس ” على فرج عكاشة ” ان المجلس البلدى وحكومة الوحدة الوطنية لن يدخرا وسعا في سيعمل على تذليل الصعاب التي تواجه الشركات العاملة في تنفيذ البنى التحتية بالبلديات .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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