(وال) تتابع اليوم العلمي الثاني لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني 

بنغازي 22 يناير 2023 (وال) _ ناقش المشاركون في مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني في ثاني أيام أعماله، بإشراف مجلس الأمن القومي الليبي تحت شعار (الأمن القومي و التهديدات السيبرانية في عالم متغير)، محاور (التجارب العربية و الدولية في الأمن السيبراني، مخاطر الإنترنت على المجتمع بين الوقاية و العلاج، الأبعاد التقنية و القانونية لحماية أمن الفضاء السيبراني، تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الفرص و التحديات).

استراتيجيات و تشريعات

و شملت الأوراق العلمية للمشاركين (الرؤية العربية للاستراتيجية الرقمية في أبوظبي و تونس، المبادرة العربية للتحول الرقمي، مشروع تأسيس الصندوق الوطني للأمن السيبراني ، المشاريع العربية التي ظلت ضمن إطار التوصيات و لم تكن ملزمة ، وجود الكوادر المؤهلة من عدمه و التشريعات الداعمة و الضامنة أمنياً).

كما شملت، (إيضاح أن المعلومات المؤرشفة على محركات البحث لا تتجاوز 3% و 97% هي معلومات غير مؤرشفة تنقسم إلى آمنة و غير آمنة، إضافة إلى التطرق الى أشكال الجريمة في ما يعرف Deep web والتي تشمل الإتجار بالبشر ، المخدرات ، التعذيب أون لاين ، تجارة الأسلحة ، العملات الرقمية ، تمويل الإرهاب التي تجاوزت المليار دولار في عام 2021 عبر الويب العميق Deep web، الحديث عن القوانين الليبية لتنظيم المعلومات الالكترونية و الحماية الاكترونية كونها لازالت محل جدل لدى المشرعين).

اختراق أمني

و استعرضت الجلسة أيضاً محور (الهجمات السيبرانية العسكرية و الأمنية التي تعرضت لها الدول العربية، و سبل الوصول للجناة و الحماية المعلوماتية لشبكات الحكومية، لتصبح آمنة بعزلها على الإنترنت و بالتالي يصبح سهل الوصول إلى المخترق الداخلي في حال وقوعه، و دور الإرهاب السبراني في استدراج الشباب العربي و الابتزاز الالكتروني نموذجاً على اهتمام الحضور الذي تسأل عن استهداف الإرهاب للأنظمة الحكومية، لمعرفة تحركات المسؤولين لاغتيالهم).

دراسات و احصائيات

وأفادت احصائيات الأوراق العلمية خلال جلسات اليوم إنه وفق مؤشر الأمن السيبراني العالمي خلال 2021 , 2022، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى و الهند في آخر القائمة، كما أن الخسائر الالكترونية المقدرة في الفترة من 2018 و إلى 2027 سوف تصل 24 مليار دولار من أصل 18 مليار، مما يعني إنها أضرار كارثية، فهذه الأرقام جدآ مخيفة.

كما أن تأثير الإنترنت في ليبيا على الدراسين في المرحلة الثانوية وفق دراسة مركز الدرسات الاكتوارية، فإنه خلال عام 2021 نسبة استهلاك خدمات العنكبوتية 86% من إجمالي سكان ليبيا، كما أن 30% من المدانين في جرائم القتل محلياً أثبت دراسات المركز إنهم اكتسبوا هذا السلوك و مهارات استخدام الأسلحة من ألعاب الأونلاين، مؤكداً المركز أن 91% من مستخدمين الشبكة يدخلونها عن طريق الهواتف المحمولة.

تساؤلات رقمية

وأشار المشاركون خلال أوراقهم العلمية للثورة الرقمية الدائمة، متسائلين عن مدى استمرار صلاحية الإنسان في العالم ذي البعد الرقمي، و أهمية إنشاء ما يعرف بنقابة الجريمة الرقمية المنظمة و الحماية الفكرية عبر الإنترنت، و آليات الحماية القانونية للأطفال من مخاطر الإباحية الاكترونية، و أهمية المسؤولية المدنية للمواقع الالكترونية.

كما أثارت الأوراق العلمية الوضع الحالي في ليبيا، و الذي يعتبر متأخراً و لكنه لا يعني انتهاء الحلول، و إن الاخترقات الحاصلة اليوم، هي نتيجة سوء أو خطأ شخصي في الاستخدام و ليس ضعف الأنظمة الأمنية، و خطر النصب الاحتيالي عبر الهندسة الاجتماعية.

تجدر الإشارة أن الجلسات العلمية ليوم الغد الإثنين ثالث أيام المؤتمر، ستشمل (التحول الرقمي في ليبيا بين الفرص و التحديات، بالإضافة إلى تحديات دول الساحل و الصحراء في العصر الرقمي). (وال _ بنغازي)

متابعة: هدى الشيخي

تصوير: محمد فليفل / محمد الرياني

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