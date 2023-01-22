المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع درنة ينظم ندوة علمية حول مرض الإيدز .

درنة 22 يناير 2023 (وال)- أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع درنة ومكتب التوعية والإعلام والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية درنة، والهلال الأحمر ندوة علمية حول مرض الإيدز وحقوق المتعايشين تحت شعار “المساواة”.

وأقيمت الندوة بمقر بيت درنة الثقافي بمشاركة مدير قسم الالتهاب الكبد الفيروسي في إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالمركز الوطني ىالذي قدم نبذة على الاستراتيجية الوطنية للمركز للقضاء على مرض الإيدز.

وحضر الندوة مندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين والقانونيين ومن المهتمين بمكافحة مرض الايدز واخطاره .

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