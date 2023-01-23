وحيدة العياري: الاتحاد الافريقي يرحب بعقد الاجتماع التشاوري في طرابلس

طرابلس – 22 يناير 2023 ( وال) خاص – رحبت ” وحيدة العياري” الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لدى ليبيا ورئيسة مكتب الاتصال بعقد المؤتمر التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس مؤكدة أن عقد مثل هذه الاجتماعات يدعم استقرار ليبيا .

ولفتت” العياري ” ان عقد هذا الاجتماع في طرابلس يدحض الصورة النمطية التي يعطيه الاعلام عن ليبيا على انها بلد النزاعات والصراعات ويؤكد على انها تحولت الى دولة المؤتمرات الدولية والاجتماعات الاقليمية

وقالت ” العياري في تصريح خاص لوكالة الانباء الليبية خلال مشاركتها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بطرابلس ان الاتحاد الافريقي أكد في كلمته على ضرورة المصالحة التي يقوم بها الاتحاد الافريقي مع المجلس الرئاسي، مشيرة في هذا الصدد الى عقد الاجتماع التحضيري الذي عقد في طرابلس منذ ما يقارب أسبوع استعدادا لعقد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة للجمع بين الليبيين

وأضافت العياري ” أكدنا على ان المهم انطلاق قطار المصالحة داخل ليبيا وبإمكان من يرغب في المصالحة ان يركب في هذا القطار في أي محطة ومن لا يرغب في المصالحة بإمكانه النزول من قطار المصالحة”

واكدت “العياري” في ختام تصريحها لـ ( وال) ان الاتحاد الافريقي ليس له افضلية بين الانتخابات والمصالحة فهما مطلبان متكاملان ، الغاية منهما جمع الليبيين حول كلمة واحدة وهدف واحد ، وهو بناء ليبيا واحدة وترك النزاعات والصراعات والاختلافات جانبا والمضي قدما نحو هدفا لوحدة الوطنية