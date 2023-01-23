ليبيا نيوز

المنقوش تستغرب موقف أمانة الجامعة العربية بشأن الاجتماع التشاوري في طرابلس.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 يناير 2023 (وال) – عبرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن استغرابها من موقف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن الاجتماع التشاوري الذي انعقد اليوم في طرابلس. 

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن الأمانة العامة ابتدعت شرطا غير موجود في الميثاق واللوائح وغير مسبوق بأن تؤكد 14 دولة حضورها كتابيا لدى الأمانة العامة مما وضع كثير من الدول في حرج الاصطفاف.

وأضافت الوزيرة إن الجامعة تكون بذلك قد أقحمت نفسها في الانحياز الواضح لإحدى الدول وهو ما تمنينا تجنبه من أمانة الجامعة حرصا على وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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