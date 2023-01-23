تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات بمدينة غريان .

غريان 23 يناير 2023 ( وال ) – أقيم بمدينة غريان أمس الأحد حفل تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات من مواليد 1938 الى 1940 .

وبلغ عدد المكرمين ( 58 ) معلما ومعلمة باشراف جمعية التربويين الليبين للتدريب والتطوير والاستشارات التربوية فرع غريان .

وحضر حفل التكريم ” عبد الفتاح الفاضلي ” رئيس جمعية التربويين الليبين على مستوى ليبيا ، و” صلاح زوبيك ” عضو مجلس نواب عن مدينة غريان ، و ” يوسف قدمور ” عضو المجلس البلدي غريان ، ومراقب التعليم بالبلدية السيد محمد المنتصر ، ومدراء مكاتب التعليم والمعلمين المكرمين .

وألقيت في ختام الحفل العديد من الكلمات التي عبرت عن الشكر للجهود التي بذلها المعلمين المكرمين والذين كان لهم الفضل للنهوض بالعملية التعليمية .

…(وال غريان)…