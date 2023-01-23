ليبيا نيوز

تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات بمدينة غريان .

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 23 يناير 2023 ( وال ) – أقيم بمدينة غريان أمس الأحد حفل تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات من مواليد 1938 الى 1940 .

   وبلغ عدد المكرمين ( 58 ) معلما ومعلمة باشراف جمعية التربويين الليبين للتدريب والتطوير والاستشارات التربوية فرع غريان . 

     وحضر حفل التكريم  ” عبد الفتاح الفاضلي ” رئيس جمعية التربويين الليبين على مستوى ليبيا ، و” صلاح زوبيك ” عضو مجلس نواب عن مدينة غريان ، و ” يوسف قدمور ” عضو المجلس البلدي غريان ، ومراقب التعليم بالبلدية السيد محمد المنتصر ، ومدراء مكاتب التعليم والمعلمين المكرمين . 

  وألقيت في ختام الحفل العديد من الكلمات التي عبرت عن الشكر للجهود التي بذلها المعلمين المكرمين والذين كان لهم الفضل للنهوض بالعملية التعليمية .

     

…(وال غريان)…

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وكالة الأنباء الليبية

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