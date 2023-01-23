(وال) تتابع الجلسات العلمية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني في يومها الثالث

بنغازي 23 يناير 2023 (وال) _ نوقشت اليوم الإثنين، محاور الجلسات العلمية لمؤتمر ليبيا الدولي في يومها الثالث ببنغازي، تحت شعار (الأمن القومي و التهديدات السيبرانية في عالم متغير)؛ بمشاركة عربية ضمت تونس و المغرب و مصر و الجزائر و العراق و السودان و سوريا، بالإضافة إلى البلد الضيف ليبيا.

الجلسة الأولى

ضمن سعي عملية التحول الرقمي و تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المدنية، الامر الذي يتطلب دعما لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، ووضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي محليا (التحول الرقمي في ليبيا بين الفرص و التحديات)، ناقش المشاركون (تعزيز التكنولوجيا الرقمية في التعاملات المالية ، السياسات المتعلقة بالبنية التشريعية للبيئة المالية ، تعزيز المدفوعات الرقمية و تطبيق الكرة الذكية ، تفعيل شبكة الجيل الخامس و توفير خدمة الانترنت بتكلفة في متناول مستهلكي الخدمة).

كما ناقشوا (العمل على القضاء على الامية الرقمية، تذليل صعوبات الاستخدام الرقمي للخدمات المالية في مناطق الريف الليبي، وضع استراتيجية حقيقية تكفل استعاب ثقافة التحول الرقمي، الفرص المتاحة لليبيا لدخول إلى الرقمنة ضمن منظومة دفاعية لتحالف الرقمي العربي.

الجلسة الثانية

و باعتبار أن منطقة الساحل و الصحراء الاستراتيجية الأكثر تأثيراً على الأمن الأفريقي، لما تواجه من تحديات أمنية جديدة، تمثلت في ظهور العديد من الأشكال الإجرامية و المنظمة منها، إلى جانب المخاطر السياسية و الاقتصادية يضاف إليها انعكاس مخرجات الجماعات و المليشيات الإرهابية مثل تنظيم داعش في المنطقة، فلقد ناقش المشاركون ضمن محور (تحديات دول الساحل و الصحراء في العصر الرقمي)؛ المفهوم الأوروبي الدقيق حول ارتباط المستقبل بالقارة، الصرعات الداخلية التي ولدت مفهوم جديد للإرهاب، مراكز تنظيم القاعدة في المغرب العربي بالرغم من التناقضات العقائدية قي داخلها حول مفهوم الدولة، التحديات السياسية و الأمنية التي تواجه منطقة الساحل و الصحراء في عالم متغير ضمن التحول الرقمي.

وناقشوا أيضاً تفعيل الاتفاقية الأمنية الليبية لدول الساحل و الصحراء لما لها من أهمية قصوى في استباب الأمن و الاستقرار وإنشاء تنمية داخل دول القارة، وضع الاستثمارات الليبية في إفريقيا و أهميتها بما يكفل الحد من الهجرة ودعم استتباب الأمن، العلاقة بين الأمن و التنمية و كيفية الاستفادة من الثورة الرقمية في دعم أمن المنطقة و تنميته، أسس بناء نظام أمن مستدام في دول الساحل و الصحراء و الاستفادة من الثورة الرقمية.

جدول أعمال المؤتمر

الجدير بالذكر أن جلسات المؤتمر الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي ببنغازي، بتنظيم و إشراف مجلس الأمن القومي الليبي، ناقش خلالها المشاركون المحليون و العرب خلال أوراقهم العلمية على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأمن القومي و العصر الرقمي تحديات و فرص، الإرهاب السيبراني تحدي في بيئة مضطربة، الإعلام و صناعة الوعي بالأمن السيبراني، التجارب العربية و الدولية في الأمن السيبراني، مخاطر الإنترنت على المجتمع بين الوقاية و العلاج، الأبعاد التقنية و القانونية لحماية أمن الفضاء السيبراني، تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الفرص و التحديات، التحول الرقمي في ليبيا بين الفرص و التحديات، تحديات الساحل و الصحراء في العصر الرقمي. (وال _ بنغازي)

متابعة: هدى الشيخي

تصوير: محمد فليفل

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