أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا.

أنقره 23 يناير 2023 (وال) -حدد الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” تاريخ 14 مايو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا.

وقال إردوغان أمس الأحد خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه “سأستخدم صلاحياتي لتقريب موعد الانتخابات إلى 14 مايو”.

وأشار إلى أنها “ليست انتخابات مبكرة ، إنما هذا تعديل لأخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار”.

يذكر أن إردوغان أصبح رئيسا للوزراء في العام 2003 ، قبل أن يعدل الدستور ويصبح رئيسا منتخبا بالاقتراع العام في 2014.

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