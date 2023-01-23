الاردن تضع شروطا جديدة لدخول الليبيين لاراضيها .

طرابلس 23 يناير 2023 ( وال ) – وجهت شركة الخطوط الليبية كتابا الى شركات السياحة المعتمدة في ليبيا تضمن الشروط التي وضعتها الاردن لحصول الليبيين من الاعمار ” 15 ” إلى ” 49 ” عامًا على تأشيرة لدخول أراضيها، بموافقة أمنية كتابية من الداخلية الأردنية.

وجاء في الكتاب أنه على كل المسافرين التقيد بحصولهم على “كيو أر” والتسجيل على منصة الدخول الإلكترونية للاردن .

و اشترطت الأردن تقريرًا طبيًّا إجباريًّا للأشخاص فوق ” 50 ” عامًا للدخول إليها، ويُسمح لهم بمرافقين من الدرجة الأولى ، كما يُشترط على النساء في جميع الأعمار تقريرًا طبيًّا ويُسمح لهنّ بمرافقين من الدرجة الأولى كذلك، فيما يُسمح للأطفال دون ” 15 ” عامًا بالدخول دون أي شروط.

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