ليبيا نيوز

الاردن تضع شروطا جديدة لدخول الليبيين لاراضيها .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 يناير 2023 ( وال ) – وجهت شركة الخطوط الليبية كتابا الى شركات السياحة المعتمدة في ليبيا تضمن الشروط التي وضعتها الاردن لحصول الليبيين من الاعمار ” 15 ” إلى ” 49 ” عامًا على تأشيرة لدخول أراضيها، بموافقة أمنية كتابية من الداخلية الأردنية.

    وجاء في الكتاب أنه على كل المسافرين التقيد بحصولهم على “كيو أر” والتسجيل على منصة الدخول الإلكترونية للاردن .

 و اشترطت الأردن تقريرًا طبيًّا إجباريًّا للأشخاص فوق ” 50 ” عامًا للدخول إليها، ويُسمح لهم بمرافقين من الدرجة الأولى ، كما يُشترط على النساء في جميع الأعمار تقريرًا طبيًّا ويُسمح لهنّ بمرافقين من الدرجة الأولى كذلك، فيما يُسمح للأطفال دون ” 15 ” عامًا بالدخول دون أي شروط.

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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