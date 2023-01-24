عميد بلدية الاصابعة يطلع على استعدادات نادي الجبل في دوري الدرجة الثانية.

الاصابعة 23 يناير 2023 م (وال) – قام عميد بلدية الاصابعة ” عماد المقطوف ” بزيارة الي مقر نادي الجبل الرياضي للاطلاع على استعدادات النادي الفنية والادارية للمشاركة في دوري الدرجة.

وابدى عميد البلدية استعداده لدعم نوادي البلدية ووقوفه على بعض مشاكلهم وذلك لتسهيل معاناتهم من قلة الامكانيات وتشجيعهم للوصول الى ما يرضي جماهير النوادي.

واثنى العميد على مجهودات ادارة النادي وكل الطاقم المرافق للفريق ، حثا اللاعبين على ضرورة الالتزام بالتدريبات اليومية والالتزام بالروح الرياضية في المنافسات .

(وال)