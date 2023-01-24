الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يعمم قرار اعتماد النقابة الفرعية للعاملين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

الاصابعة 23 يناير 2023 م (وال) – قام الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بتعميم القرار رقم (76) لسنة 2022 بشأن اعتماد النقابة الفرعية للعاملين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بعد استيفاء الإجراءات الادارية والقانونية

ونص القرار رقم (76) الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 في مادته الأولى باعتماد النقابة الفرعية للعاملين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وتسمية رئيسها واعضائها على النحو التالي.

1 – علي عبدالله حسين – رئيس النقابة .

2 – علاء الدين محمد الجيلاني – نائب الرئيس .

3 – عماد عاشور بن زيتون – عضوا

4 – احمد سالم محمد ارحومة – عضوا.

5 – ميلاد الشاذلي العكروت – عضوا.

وأعطت المادة الثانية من القرار المعتمد من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا الحق للنقابة بممارسة نشاطها وفق نظامها الاساسي المعتمد من جمعيتها العمومية ووفق ما تنص عليه القوانين والمواثيق المصادق عليها بشأن الحقوق والحريات النقابية المنظمة لعمل بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

وحدد القرار مدة سريانه بأربعة سنوات من تاريخ إصداره، حاثا الجهات المختصة بتنفيذه.

(وال)