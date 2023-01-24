مراقبة تعليم جالو تتابع المعوقات التي تواجه سير عمل العملية التعليمية .

جالو 23 يناير 2023 م (وال) – عُقد بمدرسة السيدة حفصة للتعليم الأساسي الاجتماع الدوري الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023 بين مراقب التربية والتعليم جالو ومدراء المدارس والمكاتب بالديون ومكتب الامتحانات وناقشوا من خلاله اهم المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل العملية التعليمية بالمدارس وسبل حلها خلال الفصل الدراسي الثاني.

فيما تطرق مراقب التعليم على اهمية ضبط سير الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالشكل المطلوب وفق الخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة ومناقشة اي افكار ومقترحات تخدم العملية التعليمية بالمنطقة.

(وال)