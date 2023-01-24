السفير نورلاند يؤكد للمنفي دعم أمريكا للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية 

طرابلس 24 يناير 2024 ( وال ) – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الإثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئيسي، تم التطرق خلال الاتصال، للخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

من جانبة، أكد السفير الأمريكي، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري، الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.(وال _ طرابلس)

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