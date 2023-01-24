ليبيا نيوز

السفير نورلاند يؤكد للمنفي دعم أمريكا للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية 

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 يناير 2024 ( وال ) – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الإثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير  ريتشارد نورلاند.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئيسي، تم التطرق خلال الاتصال، للخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

من جانبة، أكد السفير الأمريكي، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري، الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.(وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك