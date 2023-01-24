ليبيا نيوز

السفير ( ريتشارد نورلاند) يؤكد للمنفي دعم امريكا للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية ،والخطوات التي يقوم بها للدفع بالعملية السياسية للوصول للانتخابات.

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس   24 يناير 2024  م ( وال ) – تلقى رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” مساء الإثنين اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا  السفير ” ريتشارد نورلاند” .

  وحسب المكتب الاعلامي للمجلس الرئيسي ”  تم التطرق خلال الاتصال ، للخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

 من جانبة أكد السفير  الامريكي ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.

….( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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