السفير ( ريتشارد نورلاند) يؤكد للمنفي دعم امريكا للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية ،والخطوات التي يقوم بها للدفع بالعملية السياسية للوصول للانتخابات.

طرابلس 24 يناير 2024 م ( وال ) – تلقى رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” مساء الإثنين اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ” ريتشارد نورلاند” .

وحسب المكتب الاعلامي للمجلس الرئيسي ” تم التطرق خلال الاتصال ، للخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

من جانبة أكد السفير الامريكي ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.

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