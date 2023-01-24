طرابلس 24 يناير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء .

وقال المركز أن الأجواء لا تزال باردة نسبياً مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء تكاثر للسحب من حين لأخر خاصة على الساحل الممتدة من طرابلس حتى مصراته يتخللها سقوط أمطار خفيفة واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات جبل نفوسة ، والرياح شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط علي المناطق الساحلية ،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (18-15)مْ ولا تتجاوز (12)مْ علي المناطق الجبلية وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

السماء صافية إلي قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خاصة يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-22)مْ.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي غدامس ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21- 24)مْ ولاتتجاوز (16) مْ على غدامس والحمادة.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة ، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس

هذا اليوم الساعة (18:31) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:06) .