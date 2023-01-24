تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء.

سنغافورة 24 يناير 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها أمس إلى أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع ، في ظل تفاؤل حول الطلب على الخام من الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” عند مستوى 87.92 دولار للبرميل بنسبة 0.31 في المائة عن سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 81.52 دولار للبرميل بنسبة 0.12 في المائة عن سعر التسوية السابق.

وكانت عقود “برنت” الآجلة سجلت أمس الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 88.19 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر الماضي.

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