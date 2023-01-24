الرئيس المصري و مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية يبحثان عدد من القضايا الاقليمية.

القاهرة 24 يناير 2023 م ( وال ) – استقبل الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” مساء الاثنين بالقاهرة ” ويليام بيرنز” مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة”.

وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية أكد الرئيس ” السيسي ” في مستهل هذا اللقاء للمسؤول الامريكي، على متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الامنى والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك،

من جانبه، نقل “بيرنز” إلى الرئيس “السيسي ” تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التى تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الاوسط ودعامة الامن والاستقرار به بقيادة الرئيس لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

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