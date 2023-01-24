فريق من وكالة الجهود التطوعية للشباب يزور قسم الغسيل الكلوي بمستشفى أوباري العام.

اوباري 24 يناير 2023 (وال) – قام فريق الشابات المتطوعات بزيارة لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى أوباري العام في بادرة تحمل عنوان (معاً لرفع المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي).

وتأتي هذه الزيارة ضمن الخطة العامة لفرع وكالة الجهود التطوعية للشباب فرع أوباري لهذا العام 2023م بهدف رفع المعاناة وتخفيف الألم لمرضى الفشل الكلوي ومدى يد العون لهم والرفع من معنوياتهم .

وقدم الفريق المتطوع درع التطوع للطاقم الطبي بالقسم تقديراً وعرفاناً على العمل الإنساني الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات لمرضى الفشل الكلوي من جميع المناطق.

كما قام الفريق المتطوع رفقة إدارة الفرع بزيارة المعهد الصحي للتمريض داخل المستشفى وألتقى بمدير المعهد ” إسماعيل قدوري” من أجل التعاون في حملة إغرس شجرة خلال المرحلة القادمة .

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