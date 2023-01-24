ينظم المستشفى الجامعي طرابلس يوم غد يوماً علمياً حــول ( أمراض الدم والاورام ) .

طرابلس24 يناير 2023 ( وال ) – ينظم قسم الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظير بالمستشفى الجامعي طرابلس يوم غد الاربعاء يوماً علمياً حـول ( أمراض الدم والاورام ) وذلك ضمن نشاطه الشهري .

وسيتخلل هذا اليوم العلمي الذي سيحضره عدد من الاطباء المختصين والعاملين بقسم الجهاز الهضمي وامراض الكبد والمناظير بالمستشفى ، إلقاء العديد من المحاضرات العلمية من قبل مجموعة من الاطباء المختصين في أمراض الدم والاورام .

وسيتم خلال اليوم العلمي ، استعراض الحالات التي قدمت لها خدمة خلال شهر يناير الحالي ، والمعقدة منها ، وكيفية التعامل معها من قبل اطباء القسم .