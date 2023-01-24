ليبيا نيوز

ينظم المستشفى الجامعي طرابلس يوم غد يوماً علمياً حــول ( أمراض الدم والاورام ) .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

       طرابلس
24 يناير  2023 ( وال ) –  ينظم قسم الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظير بالمستشفى الجامعي طرابلس  يوم غد الاربعاء  يوماً علمياً حـول (  أمراض الدم والاورام  )  وذلك  ضمن نشاطه الشهري . 

          وسيتخلل هذا اليوم العلمي الذي سيحضره  عدد من الاطباء المختصين  والعاملين بقسم الجهاز الهضمي وامراض الكبد والمناظير بالمستشفى ، إلقاء العديد من المحاضرات العلمية من قبل مجموعة من  الاطباء المختصين في أمراض الدم والاورام  .

     وسيتم خلال اليوم العلمي ، استعراض الحالات التي قدمت لها خدمة خلال شهر يناير الحالي ، والمعقدة منها ، وكيفية التعامل معها من قبل اطباء القسم  . 

    

   

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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