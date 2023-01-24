أحزاب ليبية تطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة .

طرابلس 24 يناير 2023 ( وال ) – أكد تجمع الأحزاب الليبية رفضه مأسماه بالعبث بمقدرات الدولة ومستقبل أجيالها واختزال المشهد السياسي في رغبات اشخاص واطماعهم للبقاء في السلطة من أجل مآرب شخصية وتنفيذ اجندات خارجية .

وشدد التجمع على أن الخلاف على ما يسمى القاعدة الدستورية هو اتفاق غير معلن بين شخصين لأهداف وأغراض بات الشعب الليبي يدركها بكل جلاء ووضوح ، معربا عن رفضه لهذه القاعدة ، ولشكل الحكم الذي ينتج عنه لأنها تنادي بإعادة بناء دولة نيايبة برؤس متعددة ، و مركزية تعتمد على نظام المحاصصة .

وأكد التجمع في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أنه لا حل لمشاكل ليبيا الا بطريق واحد ، وهو بناء دولة ديمقراطية حره تنتهي فيها

أشكال الصراع على الحكم وذلك بتطبيق خارطة طريق تجمع الأحزاب الليبية.

وتتمثل خارطة الطريق – حسب البيان – بالدعوة إلى استفتاء شعبي على أن تكون ليبيا دولة جمهورية لا مركزية بنظام الحكم الحقيقي الذي يعتمد على مجموعة محافظات وكل محافظة تتكون من بلديات وفروع بلدية ومحلات ، وأن تبدأ العملية الديمقراطية بانتخاباب مباشرة وعبر الصندوق في كل المحافظات يتم خلالها انتخاب الحكومة المحلية المتكونة من محافظ وعمداء بلديات.

ونصت خارطة الطريق على حصول كل محافظة على نصيبها من الدخل العام بما يتلاءم مع عدد سكانها ومساحتها

الجغرافية مع مراعات المحافظات التي بها مناطق إنتاج النفط والغاز من حيث معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك ، كما تكون لكل محافظة الحرية الكاملة في إدارة شئونها المحلية فيما يتعلق بكل مناحي الحياة التنموية والصحية والزراعية والصناعية والتعليمية.

ووقع على البيان الذي تلقته (وال) الاحزاب التالية ( العدالة والتقدم ، الميثاق الوطني ، المشروع الوطني ، صوت الشعب ، موطني ، الجموع ، ليبيا الوطن ، التيار الوطني الحر ، المدني الاجتماعي ، وطننا الديمقراطي ، التجمع الوطني الليبي ، البركة الليبي ، تيار ليبيا الطريق الثالث ، الهدى الديمقراطي ، المستقلين الديمقراطي ، ربوع ليبيا ، السيادة الوطنية ، الطليعة ، الرابطة ، حماة الوطن ، التعاون الوطني ، الوطني الديمقراطي من أجل العدالة والتنمية ، الديمقراطي.