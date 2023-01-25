مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية يطلع على جاهزية المفوضية للانتخابات القادمة

طرابلس 24 يناير 2023 ( وال ) – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، اليوم الثلاثاء، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية “كانسكي ناغاوكا”.

وقالت المفوضية إن السايح بحث مع المسؤول الياباني مستجدات العملية الانتخابية، وتطوير مراحلها ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

وعقب اللقاء قام المسؤول الياباني والوفد المرافق له بجولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية للاطلاع على جاهزية المفوضية للاستحقاق القادم، مثمناً الجهود التي تقوم بها المفوضية للوصول لإنجاز الانتخابات.

يذكر أن اليابان وقعت في اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في أكتوبر 2021، تلتزم بموجبها بدفع 1.8 ألف دولار لدعم مشروع الأمم المتحدة لتعزيز الانتخابات في ليبيا.

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