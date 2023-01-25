رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني.

طرابلس 24 يناير 2023 م(وال)- تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الدبيبة ” اليوم الثلاثاء رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم ، نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط ” كانسوكي ناغوكا ” والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” .

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنه تم خلال المقابلة مناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الاستقرار الذ ي تعيشه ليبيا، وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول ياباني لليبيا منذ العام 2011 .

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