تنظيم المسابقة التربوية الابداعية لرياض الاطفال بمدينة غريان .

غريان 25 يناير 2023 ( وال ) –

نظم مكتب رياض الاطفال بمراقبة تعليم غريان امس الثلاثاء المسابقة التربوية الابداعية لرياض الاطفال بالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم غريان ومساهمة الشؤون الاجتماعية فرع غريان.

وشارك في هذه المسابقة حوالي 100 طفل من تسعة روضات على مستوى غريان .

وتضمنت المسابقة التربوية والابداعية خمسة مجالات للتنافس وهي القرآن الكريم ، والرسام الصغير ، والراوي الصغير ، والشاعر الصغيرة ، والمذيع الصغير ، والمستهدف في هذه المسابقة الترتيب الاول في المجالات الخمسة من اجل المشاركة في مسابقة روضات الاطفال على مستوى البلديات المتقاربة بالجبل الغربي .

.. ( وال غريان ) ..