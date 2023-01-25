دعوى قضائية جديدة ضد (جوجل) بسبب احتكار الإعلانات.

نيويورك ف 25 يناير 2023 م ( وال ) – أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد شركة جوجل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت، المملوكة لمجموعة ألفابت، بسبب سيطرة جوجل على سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل في بيان نشر أمس إنها أقامت دعوى احتكار مدنية ضد جوجل “بسبب احتكارها منتجات عديدة لتكنولوجيا الإعلانات الرقمية”. ومن المنتظر بدء نظر القضية في الخريف المقبل.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند: “شكوى اليوم تقول إن جوجل تستخدم سلوكا غير قانوني وانتقائيا ومتعارضا مع المنافسة للقضاء على أي تهديد لسيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية”.

وذكرت وزارة العدل أن السلوك المتعارض مع المنافسة يشمل الاستحواذ على المنافسين وإجبار ناشري مواقع الإنترنت على استخدام أدواتها الفريدة لتبادل الإعلانات.

وهذه الدعوى هي ثاني قضية احتكار تقيمها وزارة العدل الأمريكية ضد ألفابت، إذ اتهمت الوزارة شركة جوجل في أكتوبر 2020 باحتكار خدمة البحث العام على الإنترنت وإعلانات البحث وأسواق الإعلانات النصية على مواقع البحث العامة. فيما تؤكد “جوجل” أن سوق الإعلانات على الإنترنت مزدحمة بالشركات العاملة وتشهد منافسة قوية.

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