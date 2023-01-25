استعراض المعالجات التي قامت بها وزارة الصحة حيال التظلمات المترتبة عن تطبيق قرار لجنة إعادة التنسيب الوظيفي.

طرابلس 25 يناير 2023 ( وال ) – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزيرالصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” ووكيل الوزارة لشؤون المستشفيات اجتماعًا مشتركًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي” أمس الثلاثاء بحثا خلاله الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمعالجة التظلمات المترتبة عن تطبيق قرار لجنة إعادة التنسيب الوظيفي.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة لقبول أي تظلمات من العناصر الطبية والطبية المساعدة، على أن تحال تلك التظلمات عن طريق إدارات الخدمات الصحية بالمناطق، مع مراعاة استثناء العناصر الطبية والطبية المساعدة من فئات المطعمين، ومرضى الأورام، والمقبلين على التقاعد من إجراءات النقل.

كما جرى الإتفاق على استئناف تنفيذ قرار لجنة إعادة التنسيب الوظيفي، على أن يتم اعتماد معدلات الاداء، وإحالة الفائض عن الملاك للاحتياطي العام، تمهيدًا لإعادة التنسيق ورفع السعة السريرية وتحسين الخدمات للمواطنين حسب الموقع ذاته .

وكانت اللجنة استعرضت نتائج أعمالها بعد استكمال المرحلة الثانية من إعادة تنسيب التكدس الوظيفي بعدد من المرافق الصحية، والمتمثلة في إصدار قرارات نقل ألفان وسبعة عناصر طبية وطبية مساعدة من الخدمات الصحية طرابلس وضواحيها والمنطقة الغربية، وتوزيعهم على ثمانية مراكز متخصصة ومستشفيات كبرى لسد العجز في العديد من التخصصات الطبية.

وأوضحت اللجنة ما قامت به من أعمال خلال المرحلة الأولى، واستكمالها إجراءات نقل ألف ومائة عنصر طبي وطبي مساعد من إدارات الخدمات الصحية في بلديات ( غدامس، صبراتة، صرمان، ترهونة، غريان، العجيلات) إلى المستشفيات العامة الواقعة في نطاق البلديات.

وتتولّى اللجنة بموجب قرار تشكيلها رقم (175) لسنة 2022 فرز احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل البلديات، وإعادة تنسيبها وفق الاحتياج.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية، ومدير إدارة الرقابة على القطاعات الخدمية، ورئيس وحدة دراسة وبحث الشكاوى والبلاغات بالإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية، ومدير مكتب الرقابة الادارية فرع طرابلس، ومدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة.

….( وال ) …..