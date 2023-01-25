طرابلس 25 يناير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء .

ملخص : تبقى الحرارة منخفضة نسبياً على الشمال الغربي ويكون الإنخفاض ملحوظ يوم الغد، مع رياح نشطة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة اغلب مناطق ليبيا.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (17-11)مْ، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد .

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة هذه اليوم تصل سرعتها (50)/كيلومتر/الساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية فجنوبية غربية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ، وتسجل إنخفاضا ملحوظا يوم الجمعة على أغلب المناطق.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 27)مْ، ولاتتجاوز ( 17 )مْ على غدامس والحمادة والجفرة وتسجل إنخفاضا من يوم الغد.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-24)مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد ثم تنخفض يوم الجمعة.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:32) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:05) .