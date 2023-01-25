نشرة الصيد البحري المتوقعة على سحل ليبيا ليوم الاربعاء

طرابلس 25 يناير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

ليوم الاربعاء اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

وحذر المركز من ريح شلوق نشط الى قوي على معظم الساحل الشرقي تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة

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– الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والريح شرش يتحول يوم الغد الى باش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ ، والرؤيـة جيدة.

– الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى قليلة السحب ، والريح شلوق يتحول يوم الغد الى شرش تتراوح سرعته ما بين (15-30) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ ، والرؤيـة متوسطة هذا اليوم بسبب الغبار.