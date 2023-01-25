ليبيا نيوز

نشرة الصيد البحري المتوقعة على سحل ليبيا ليوم الاربعاء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 يناير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا
 ليوم الاربعاء اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد .

      وحذر المركز من ريح شلوق نشط الى قوي على معظم الساحل الشرقي تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة
.

    – الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

     السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والريح شرش يتحول يوم الغد الى باش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ ، والرؤيـة جيدة. 

  – الساحل من الخليج إلى طبرق:

     السماء صافية الى قليلة السحب ، والريح شلوق يتحول يوم الغد الى شرش تتراوح سرعته ما بين (15-30) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ ، والرؤيـة متوسطة هذا اليوم بسبب الغبار.

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وكالة الأنباء الليبية

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