قبيلة المجابرة بجالو تدعو الى التعايش السلمي وتكريس اللحمة والمصالحة الوطنية .

جالو 24 يناير 2023 (وال)- أكدت قبيلة المجابرة بمدينة جالو على التعايش السلمي بين ابناء البيت الواحد ومع باقي القبائل والمكونات في الوطن كافة وتكريس اللحمة الوطنية والمصالحة وعدم استعمال وتوظيف القبيلة لمآرب شخصية .

واوضح يوسف المجبري أحد اعيان جالو لمراسل ” وال ” ان ذلك تم في ميثاق تم التوقيع عليه من وجهاء وحكماء وشيوخ القبيلة من جميع المدن من طراباس وبنغازي وسبها وطبرق وباقي المدن في وقت نحتاج فيه لتوحيد الصف ولم الشمل وتجاوز حساسية المرحلة .

ودعا الميثاق الذي تحصلت ” وال ” على نسخة منه الى المصالحة الوطنية واعتبار ليبيا موطن للجميع على اختلاف مشاربهم وضرورة حسن الجوار والدفاع عن المكتسبات الوطنية .

( وال جالو )