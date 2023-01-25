ليبيا نيوز

متابعة سير عمل وبحث سبل دعم المستشفيات ببلدية سبها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 25 يناير 2023 ( وال )- ناقش الاجتماع الذى عقد ببلدية سبها ، دور البلدية فى دعم القطاعات الصحية وتوفير الاحتياجات الضرورية لها والتى من بينها مستشفى الحوادث الذى يعتبر الوحيد المتخصص فى هذا المجال على مستوى المنطقة الجنوبية .

     وضم الاجتماع عميد البلدية ” بالحاج على بالحاج ” وعضوى المجلس ” عبدالله الامين “و ” ابوبكر جماعة ” ومدير عام مستشفى الحوادث سبها الدكتور ” يامن احمد احمودة ” وامين سر مكتب العلاقات العامة بالمستشفى.

    وخلال هذا الاجتماع اطلع المجلس البلدى على نتائج زيارات اللجان من الوزارات المختلفة للمرافق الصحية ومنها المستشفيات للوقوف على احتياجاتها وكيفية دعمها بالمعدات والاجهزة .

       ( وال –  سبها )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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