انطلاق الدورة الـ(42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة بمشاركة ليبيا

الدوحة 25 يناير 2023 (وال) – انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمشاركة ليبيا ممثلة في وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وتنعقد الدورة على مدى يومين تحت شعار “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد.

ويشارك في الدورة الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل من وزراء الشؤون الاجتماعية وعدد من كبار المسؤولين في مجالات التنمية الاجتماعية ورؤساء الهيئات الاجتماعية في الدول العربية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الجلسة الافتتاحية ستشهد تسلم دولة قطر رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من المملكة العربية السعودية، وبحث تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع إطلاق العديد من المبادرات والتي تشمل العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية الخاصة للأسرة، إلى جانب عدد من الدراسات ذات الصلة بحقوق الطفل، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم الفئات الهشة في المجتمع. (وال)

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