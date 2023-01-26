جامعة بنغازي تصل إلى المراحل النهائية من مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي التي تستضيفها جامعة غريان .

بنغازي 25 يناير 2023 م (وال) – شاركت جامعة بنغازي بشعارها الذي طرحته للتنافس والتصويت في مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي بين الجامعات الليبية، والذي تنظمه وزارة التعليم والبحث العلمي وذلك لاختيار أفضل شعار ينال أعلى نسبه في التصويت

وأفاد وكيل الشؤون الطلابية بجامعة بنغازي ” يحي لملوم ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن جامعة بنغازي شاركت في مسابقة ليبيا للتميز العلمي التي تستضيفها جامعة غريان بثلاثة بحوث في مجال العلوم الطبية والتطبيقية والإنسانية وتحصلت على أفضل مشروع تخرج تقيمه وتشرف عليه جامعة بنغازي.

وأوضح أنه على هامش المسابقة التي استضافتها جامعة غريان نظمت اللجنة المركزية مسابقة لتحديد أجمل شعار شاركت فيها جامعة بنغازي بشعار خاص بها، وذلك لأهمية فكرة الشعار في التعبير بذكاء عن فكرة المسابقة في رسم صغير تعجز عنه الكتابة.

وأشار إلى أن فكرة شعار جامعة بنغازي جاءت بأخذ الشعار السابق للجامعة ـ وأضيفت اليه العديد من الافكار التي تعبر عن إبداع الطالب من خلال مشروع التخرج الذي يقوم به ، حاثا طلاب جامعة بنغازي للتصويت لشعار الجامعة .

يشار إلى أن اللجنة العليا للمسابقة كانت قد أعلنت وصول جامعة بنغازي إلى التصفيات النهائية من المسابقة.

(وال)