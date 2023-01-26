ابوجناح يبحث مع شركة ( بروجراما بينتي ) الإيطالية تفعيل اتفاقية إنشاء محطة للتخلّص الآمن من النفايات الطبية.

طرابلس 25 يناير 2023م ( وال ) – بحث وزير الصحة المكلف ” رمضان ابوجناح ” مع ممثلين عن شركة “بروجراما بينتي” الإيطالية تفعيل اتفاقية إنشاء محطة للتخلّص الآمن من النفايات الطبية حسب المواصفات العالمية والمتعاقد عليها منذ عام 2013 .

وأصدر” ابوجناح ” عقب الاجتماع تعليماته بتكليف وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ” توفيق الدرسي “ بترأس لجنة متابعة وإشراف لتفعيل الاتفاقية، على أن تقدّم اللجنة تقريرها بشكل عاجل بحسب ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، ومدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، ورئيس قسم المخلفات الطبية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة.

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