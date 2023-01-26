ليبيا نيوز

ابوجناح يبحث مع شركة ( بروجراما بينتي ) الإيطالية تفعيل اتفاقية إنشاء محطة للتخلّص الآمن من النفايات الطبية.

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 يناير 2023م ( وال ) – بحث وزير الصحة المكلف ” رمضان ابوجناح ” مع ممثلين عن شركة “بروجراما بينتي” الإيطالية تفعيل اتفاقية إنشاء محطة للتخلّص الآمن من النفايات الطبية حسب المواصفات العالمية والمتعاقد عليها منذ عام 2013 . 

 وأصدر” ابوجناح ” عقب الاجتماع تعليماته بتكليف وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ” توفيق الدرسي “ بترأس لجنة متابعة وإشراف لتفعيل الاتفاقية، على أن تقدّم اللجنة تقريرها بشكل عاجل بحسب ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، ومدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، ورئيس قسم المخلفات الطبية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة.

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وكالة الأنباء الليبية

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