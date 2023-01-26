بحث الإجراءات التنفيذية لدعم حاضنة الأعمال بجامعة غريان .

غريان 26 يناير 2023 ( وال ) –

بحث رئيس جامعة غريان الدكتور ” محمد إبراهيم غومة ” ، رفقة مدير مركز الريادة و الابتكار بالجامعة الدكتور ” عبد العزيز ابوذينة ” ومديرة مكتب الإعلام بالجامعة الاستاذة ” هالة منصور ” مع فريق العمل المكلف من منظمة بناء للتنمية المستدامة ، الإجراءات التنفيذية لدعم حاضنة الأعمال بجامعة غريان .

ويأتي هذا اللقاء الذي عقد أمس الاربعاء تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمتها الجامعة الشهر الماضي مع منظمة بناء للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى دعم الحاضنة من الناحية المادية والتدريبية والإدارية .

وسيقوم الفريق بتجهيز مقر الحاضنة وتدريب طاقم العمل بالحاضنة ثم إعداد مدربين ومستشارين بريادة الاعمال من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لتنطلق بعدها الدورات التدريبية لكل منتسبي الجامعة من طلبة وموظفين .

.. ( وال غريان ) ..