ليبيا نيوز

بحث التعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها وشركة الحديد والصلب .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 26 يناير 2023 ( وال )- قامت لجنة من شركة الحديد والصلب بزيارة عمل إلى شركة الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال بسبها .

       وبحثت اللجنة خلال هذه الزيارة مع مدير عام شركة الشرارة للتدريب وتطوير الاعمال المهندس ” محمد الهادى ” ، ومسؤلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها سبل التعاون بينهم ضمن البرامج التنموية للمنطقة . 
      وتخلل برنامج العمل زيارات ميدانية وتعريفية إلى مقر الشركة التدريبي ، ووالورش التدريبية ، ومجمع الشرارة الصناعي ، ومبنى مراقبة الصناعة والمعادن بسبها ، ومنطقة اشكدة بوادى الشاطي . 

        ( وال – سبها )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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