بحث التعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها وشركة الحديد والصلب .

سبها 26 يناير 2023 ( وال )- قامت لجنة من شركة الحديد والصلب بزيارة عمل إلى شركة الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال بسبها .

وبحثت اللجنة خلال هذه الزيارة مع مدير عام شركة الشرارة للتدريب وتطوير الاعمال المهندس ” محمد الهادى ” ، ومسؤلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها سبل التعاون بينهم ضمن البرامج التنموية للمنطقة .

وتخلل برنامج العمل زيارات ميدانية وتعريفية إلى مقر الشركة التدريبي ، ووالورش التدريبية ، ومجمع الشرارة الصناعي ، ومبنى مراقبة الصناعة والمعادن بسبها ، ومنطقة اشكدة بوادى الشاطي .

( وال – سبها )