مقتل أكثر من 50 شخصا في انفجار في نيجيريا.

أبوجا 26 يناير 2023 ( وال ) – لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة انفجار يشتبه في أنه نتج عن قنبلة في منطقة شمال وسط نيجيريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي أن عددا من رعاة الماشية والمارة قتلوا في الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء بين ولايتي نصراوة وبنويه في شمال وسط نيجيريا.

وقال عبد الله صولي حاكم ولاية نصراوة إن انفجار قنبلة هو السبب في سقوط قتلى.

وقال تاسيو سليمان، المتحدث باسم جمعية (ميتي الله) لمربي الماشية في نيجيريا “لقي ما لا يقل عن 54 شخصا مصرعهم على الفور. هناك عدد لا يحصى من المصابين”.

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