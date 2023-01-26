فرنسا تعلن الانسحاب العسكرى من بوركينا فاسو .

باريس 26 يناير 2023 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستسحب قواتها من بوركينا فاسو بناء على طلب من حكومة هذا البلد.

وقال المتحدثة باسم الوزارة “تلقينا الثلاثاء إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد . ووفق بنود الاتفاق ، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي”. وأضافت “سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب”.

يشار إلى أن بوركينا فاسو علقت الأسبوع الماضي الاتفاقية العسكرية مع فرنسا لعام 2018 والتي تسمح بوجود جنود فرنسيين على أراضيها ، وطالبتها بشكل رسمي بمغادرة البلاد في غضون شهر.

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