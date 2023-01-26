طرابلس 26 يناير 2023 ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مناطق ليبيا اليوم الخميس .

ملخص : أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي ، ويشمل الانخفاض تدريجياً في درجات الحرارة من يوم الغد أغلب مناطق ليبيا.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

تتكاثر السحب احيانا خاصة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض مناطق الساحل ، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة حيث تتراوح مابين (08-14)مْ على معظم المناطق .

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد-الواحات:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر ، والرياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة هذا اليوم على طبرق وأقصى الشرق بينما تكون شمالية غربية معتدلة على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى غربية ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-21)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق .

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 21)مْ، ولاتتجاوز (13)مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا يوم الغد على معظم المناطق.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28)مْ, وتسجل انخفاضا من مساء يوم الغد .

– غروب الشمس على مدينة طرابلس

هذا اليوم الساعة (18:33) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:05)