4 شهداء وإصابات عديدة خلال العدوان على جنين.

رام الله 26 يناير 2023 (وال) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس أن حصيلة الاعتداء الصهيوني على مخيم جنين ، منذ الصباح بلغت 4 شهداء ، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزيرة الصحة “د. مي الكيلة” أن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية ، وتبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن .. مضيفة أن الاحتلال الصهيوني أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

وأكدت “الكيلة” أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي ، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى ، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق .

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم وصول 13 إصابات برصاص الاحتلال الى مشافي ابن سينا التخصصي، وجنين الحكومي، بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ.

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