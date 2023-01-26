اختتام الاِمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لمرحلة النقل وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي .

طرابلس 26 يناير 2023 ( وال ) – اختتمت اليوم الخميس الاِمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لمرحلة النقل وامتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023م، في كامل التراب الليبي .

وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” في كلمة له عن سعادته بسير الاِمتحانات بكل اِنتظام ودون أي عوائق، ووفق خطة الوزارة ، مؤكداً اِلتزام الوزارة بتعهداتها بتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وفق ما توفر لها من إمكانيات.

وجاء في نص المادّة (29) من قرَار مجلس الوزراء رقم 1013 لِسنة 2022 م بشأن إصدار لائِحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي ” تخصص لكل فصل دراسي نسبة ( 50 ) بالمائة من النهاية الكبرى لكل مقرر من المقررات الدراسية المعتمدة للصفوف السادس والسابع والثامن ، توزع ( 40 ) بالمائة لأعمال الفصل وتشمل التطبيقات والنّشاط الفصلي واختبار منتصف الفصل والأنشطة اليومية، والتطبيق، و( 60) بالمائة لامتحان نهاية الفصل.

وأعربت وزارة التربية والتعليم عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح للتلاميذ والطلاب ، متقدِّمة بالشكر لأولياء الأمور على جُهودهم وحرصهم ومثابرتهم في تشجيع، أبنائهم طيلة فترة إجراء الاِمتحانات التي اِستمرت لأسبوعين متتاليين .