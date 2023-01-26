اعتماد نتيجة اِمتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لمدارس الصم وضعاف السمع

طرابلس 26 يناير 2023 م ( وال ) – اِعتمد وزير التّربية والتّعليم “موسى المقريف”، ورئيس لجنة الهيئة العامة لصندوق التّضامن الاجتماعي “مصطفى الجعيبي” اليوم الخميس نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي لمدارس تعليم وتأهيل الصم وضِعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 91.13% .

وتقدم لهذه الامتحانات 79 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 72 تلميذاً وتلميذة و7 تلاميذ لهم دور ثان.

وحضر حفل اعتماد النتيجة الذي نظم بمركز الأمل لتعليم الصم وضِعاف السمع مدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود”، ومدير مركز تدريب وتطوير التّعليم المُكلّف “عبدالسلام الصغير “، وعَدد مِنْ مُديري الإدارات بالهَيئة ومركز الأمل والمُعلِّمين بالمركز.

وأوضح وَزِير التّعليم “موسى المقريف” بأن إجراء اِمتحانات هذا العام لِمدارس تعليم الصم وضِعاف السمع جاء بعد عِدَّة اِجتماعات مَع الهَيئة العامة لصندوق التضامن لإجراء الاِمتحانات لِهذه الفئة وضمان حُقوقهم، ولِتلافي أي مشاكل قد تُواجههم وذلك حِرصا واهتماما من الوزارة بتعليم جمِيع فئات المجتمع.

ومن جهته أكد رَئِيس الهَيئة العامة لصندوق التّضامن الاِجتماعي “مصطفى الجعيبي” إن اِعتماد نتيجة الصم وضِعاف السمع من وزارة التّربية والتّعليم تعد بداية للطريق الصحيح، .

واضاف ” الجعيبي ” بأن العملية التّعليمية لِجميع الفئات يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التّربية والتّعليم من مناهج وامتحانات دعما للعملية التعليمية لهذه الفئات .