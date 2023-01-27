وزارة الزراعة تطلق حملة (عودة الحياة) لغرس 3000 شجرة صنوبر في ترهونة

ترهونة 26 يناير 2023 (وال) – انطلقت صباح اليوم الخميس بمنتزه عين الشرشارة في ترهونة حملة “عودة الحياة” للتشجير التي تنظمها إدارة الموارد الطبيعية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وشارك في هذه الحملة – التي تقام تحت شعار”الشجرة حياتنا”- وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنية “محمد عكيكة” وعميد بلدية ترهونة “محمد الكشر” وعدد من مدراء الادارات ورؤساء الاقسام في الوزارة وعدد من النشطاء البيئيين والمهتمين.

وقال وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للشؤون الفنية “محمد عكيكة” لمراسل وكالة الأنباء الليبية، إن الحملة تهدف إلى زراعة ما يقارب من 3000 شتلة من أشجار الصنوبر للمساهمة في الحد من ظاهرة التصحر والاحتباس الحراري والحفاظ على ديمومة الغطاء النباتي.

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