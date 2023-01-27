الاتحاد الدولي لنقابات اسيا وافريقيا ينتخب رئيس الإتحاد الوطني لعمال ليبيا أمنيا عاما له .

طرابلس 26 يناير 2023 م (وال) – انتخب المؤتمر الثاني للاتحاد الدولي لنقابات اسيا وافريقيا المنعقد بمدينة الدار البيضاء المغربية رئيس الإتحاد الوطني لعمال ليبيا ” محمد بوزيد ” امينا عام للمنظمة، وانتخاب نائب ريس الاتحاد “ عبدالسلام الزوبي ” الأمين المالي للمنظمة .

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي عقد يومي 15 و16 من شهر يناير الجاري تحت شعار (تحديات العمل النقابي في قارتي آسيا وافريقيا)، بحضور ممثلي (25) منظمة ومركزية نقابية من قارتي آسيا وافريقيا.

وتركزت أعمال المؤتمر على بحث أهمية التعاون والتنسيق من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه العمل النقابي في القارتين ووضعية العمالة المهاجرة خصوصا في مناطق النزاعات والتوترات الامنية، وكذلك آثار وتداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة الى ارتفاع معدلات التضخم، والارتفاع المهول للأسعار في مختلف المواد الأساسية مما زاد في معاناة العمال

كما تناولت محاور المؤتمر تحديات تطوير العمل النقابي خصوصا على المستوى التشريعي والاهتمام بالتدريب والتثقيف النقابي وتأهيل الشباب والمرأة النقابية خصوصا في ظل العزوف المسجل على العمل النقابي

ودعا المشاركون في المؤتمر الحكومات والدول الى تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة الى عموم المواطنين والمواطنات بالدول الاعضاء واعتماد سياسات عمومية ناجعة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا التي عرت الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي في مختلف البلدان، و الاهتمام بالعمالة الاجنبية المهاجرة واقرار قوانين تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم من أجل هجرة أمنة ومنظمة وفق الميثاق الدولي للهجرة.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر المنتظم الدولي باعتماد اجراءات حقيقية وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تأمين التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبالتالي توفير الأمن الغذائي والصحي والأمني ، مشددا على ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي الاصطناعي بما يحافظ على مناصب الشغل والاستقرار في العمل

وحث البيان الاتحادات الاعضاء على انصاف المرأة العاملة والرفع من مستوى التمثيل النسائي في الأجهزة ، داعيا كافة الاتحادات النقابية الأعضاء إلى العمل على تقوية جسور التواصل والتعاون .

– واعتبر مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات اسيا وافريقيا القضية الفلسطينية قضية أمة ، مطالبا بإنهاء الاحتلال الصهيوني وتمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم وعاصمتها القدس ، وبرفع الحصار المضروب على العمالة الفلسطينية وتمكينها من حقوقها والحد من التسريحات .

(وال)