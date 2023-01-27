اعتماد ميناء المنطقة الحرة بمصراتة ضمن الموانئ العالمية المصنفة .

طرابلس 26 يناير 2023 م (وال) – احتفل بمدينة مصراتة باعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة ( PFSP ) والحصول على بيان الإمتثال للمرفق المينائي DOC وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية ( ISPS-Code) كأول “ميناء تجاري بليبيا يتحصل على وثيقة الإمتثال للمرفق المينائي ( DOC ) ليكون من ضمن الموانئ العالمية المصنفة .

وقدمت خلال المراسم الاحتفالية التي – حضرها كل من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة ، والمدير العام ومدراء الادارات والمكاتب ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات من مصلحة المواني والنقل البحري، الجهة المخوّلة من قبل المنظمة البحرية الدولية ( IMO) .

وحسب الصفحة الرسمية للمنطقة الحرة بمصراته تعد هذه الوثيقة من أهم الشهائد التي تعطى للموانئ حول العالم بعد مراجعة ودراسة التقييم والخطط الأمنية والقيام بالزيارة للميناء ، مما يساعد في زيادة التصنيف لميناء المنطقة الحرة بمصراتة عالمياً واستقطاب خطوط ملاحية جديدة ، إضافة لتقليل قيمة التأمين على السفن باعتبار أن الميناء يمتثل لإشتراطات المدونة الدولية .

واختتمت الاحتفالية بجولة ميدانية شملت مجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها والتي شارفت عالانتهاء كمشروع مركز البيانات ومشروع محطة الحاويات وصيانة صومعة الحبوب ومكتب التفتيش البحري بالمنطقة الحرة بمصراتة.