ليبيا نيوز

اعتماد ميناء المنطقة الحرة بمصراتة ضمن الموانئ العالمية المصنفة .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 26 يناير 2023 م (وال) – احتفل بمدينة مصراتة باعتماد الخطة الأمنية لميناء المنطقة الحرة بمصراتة ( PFSP ) والحصول على بيان الإمتثال للمرفق المينائي DOC وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية ( ISPS-Code) كأول “ميناء تجاري بليبيا يتحصل على وثيقة الإمتثال للمرفق المينائي ( DOC ) ليكون من ضمن الموانئ العالمية المصنفة . 
وقدمت خلال المراسم الاحتفالية التي – حضرها كل من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة ، والمدير العام ومدراء الادارات والمكاتب ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات من مصلحة المواني والنقل البحري، الجهة المخوّلة من قبل المنظمة البحرية الدولية ( IMO) .   
وحسب الصفحة الرسمية للمنطقة الحرة بمصراته تعد هذه الوثيقة من أهم الشهائد التي تعطى للموانئ حول العالم بعد مراجعة ودراسة التقييم والخطط الأمنية والقيام بالزيارة للميناء ، مما يساعد في زيادة التصنيف لميناء المنطقة الحرة بمصراتة عالمياً واستقطاب خطوط ملاحية جديدة ، إضافة لتقليل قيمة التأمين على السفن باعتبار أن الميناء يمتثل لإشتراطات المدونة الدولية . 

واختتمت الاحتفالية بجولة ميدانية شملت مجموعة من المشاريع الجاري تنفيذها والتي شارفت عالانتهاء كمشروع مركز البيانات ومشروع محطة الحاويات وصيانة صومعة الحبوب ومكتب التفتيش البحري بالمنطقة الحرة بمصراتة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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