ليبيا نيوز

الارصاد : أجواء باردة مع انخفاض لدرجات الحرارة على اغلب المناطق.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 يناير 2023 ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الاجواء الباردة على اغلب المناطق مع انخفاض درجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها والتي تتراوح مابين (12-17) درجة مئوية .

 وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستكون منخفضة اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر على مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى(28)مْ على الكفرة.

كما توقع المركز بان تشهد السماء تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وان تكون الفرصة جيدة لسقوط الامطار من مساء يوم الإثنين.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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