نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل ليوم الجمعة

طرابلس 27 يناير 2023 ( وال )- أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة اعتبار من الساعة 00 09: من صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 ليوم الغد بالتوقيت العالمي.

وحذر المركز من ريح باش الي غربي نشط هذا اليوم على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة وعلى الساحل الممتد من بنغازي الى شحات تصل سرعته الى (25) عقدة.

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من الممتد من طرابلس الى مصراتة هدا اليوم.

والريح باش الى غربي تتراوح سرعته ما بين (10-20) عقدة تصل هدا اليوم الى (25) عقدة على الساحل من زوارة الى مصراتة.

و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر.

والبحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ. والرؤيـة جيدة.

*الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثرا حيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة على الساحل الممتد من شحات الى درنة هدا اليوم.

والريح باش الى غربي ويكون شرش يوم الغد سرعته ما بين (05-20) عقدة تصل هدا اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي الى شحات. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر. والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ. والرؤيـة جيدة.

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