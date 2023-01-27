وزير المالية (خالد المبروك) يبحث في داكار مع رئيس السنغال تفعيل الاستثمارات الليبية في عدة مجالات.

داكار 27 يناير 2023 (وال) – بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية ” خالد المبروك” بصفته محافظ ليبيا في البنك الافريقي مع رئيس السنغال “ماكي سال” السُبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين .
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة داكار (2) التي نظمها البنك الافريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة السنغالية تحت شعار “الأمن الغذائي في افريقيا والسيادة الغذائية” .
وناقش “المبروك” مع ” ماكي” تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال واستقطاب استثمارات جديدة في المجال العقاري والزراعي وصيد الاسماك والصناعات الغذائية.
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